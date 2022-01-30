После обращения граждан в спортзале кощаковской школы провели ремонт

В спортивном зале кощаковской школы проведен ремонт и заменено освещение. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинкого района Татарстана.

«Было обращение на имя главы района от администрации школы и родителей учеников с просьбой рассмотреть возможность обновить стены спортзала, а также решить вопрос с освещением помещения», — рассказали в администрации района.

Ильхам Кашапов посетил школу в конце прошлого года и дал поручение провести эти работы. Стены покрасили, лампы заменили, сейчас в спортивном зале светло и уютно.

Ранее агентство сообщало, что в конце 2021 года в Кощаково оборудовали новый тротуар и проложили дорогу к школе.