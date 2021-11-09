В Кощаково оборудован новый тротуар и проложена дорога к школе

В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана оборудован новый тротуар от автодороги Казань — Шемордан до населенного пункта, а также проложена дорога к школе. Благоустройство дорог Кощаково стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

Местные жители давно обращались к руководству поселения обустроить тротуар. Поскольку 70% жителей работают за пределами поселения, их ежедневный маршрут пролегает через эту дорогу. Комфортного места для пешеходов не было, только обочина.

«Длина нового тротуара от автодороги до Кощаково составила 554 метра. В будущем прилегающая территория будет благоустроена и озеленена. Специалисты завезут грунт, разровняют и засеют газон, а также высадят деревья. Тротуар от основной дороги до школы составит 50 метров. На данный момент работы на этом участке села продолжаются. Сейчас дорога покрыта щебнем, на нее осталось уложить асфальтовое покрытие», — поделился источник.

Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов ознакомился с работами в селе, поручил устранить недостатки. В рамках выезда он также побывал в школе села Кощаково. В период зимних каникул в школе планируется отремонтировать спортивный зал, который включит замену освещения.