Искандер Гиниятуллин: Виноваты ли собаки в гибели женщины в Казани, выяснит следствие

Сегодня появилась информация о пропаже 48-летней жительницы Казани – об этом в том числе сообщалось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Позже в соцсетях появилась информация, что ее обнаружили мертвой в районе жилого массива Самосырово. По некоторым данным, на теле женщины нашли следы зубов животных, что дало повод пользователям соцсетей сделать вывод, что ее загрызли собаки.

Как сообщил «Татар-информу» заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Искандер Гиниятуллин, причину смерти женщины предстоит установить правоохранительным органам.

«Считаю необходимо сохранять выдержку и дождаться результатов расследования, по итогам которого будут сделаны необходимые выводы. Родным и близким погибшей женщины приношу свои искренние соболезнования.

Что касается собак в Самосырово, в 2024 году было всего две заявки на отлов собак – одна в мае, по которой отловили одну собаку, а последняя – 1 октября, по которой были отловлены две собаки, стерилизованы и возвращены на место прежнего обитания», – объяснил Искандер Гиниятуллин.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани, в Самосырово есть производственная база, хозяин которой держит на ее территории много собак. Тело женщины было обнаружено недалеко от этой базы.

«На территорию базы служба отлова попасть не могла, так как хозяин их туда не допускал. Эта база также будет проверяться в ходе расследования. На каком основании там живут собаки, какой за ними организован уход и контроль – это теперь предстоит выяснить следствию. Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким», – добавил Искандер Гиниятуллин.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, на место, где обнаружили тело, выехали полицейские. Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение

По данным официального представителя Прокуратуры РТ Руслана Галиева, надзорное ведомство начало проверку информации о гибели женщины.

«Прокуратура Казани даст оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщил Руслан Галиев.