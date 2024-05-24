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Новости Татарстана и Казани
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После ночных заморозков в Татарстане ожидается до +20 градусов
Сегодня, 24 мая, в Татарстане благодаря влиянию антициклона после холодной ночи с сильными заморозками прогнозируется сухой и прохладный день. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет мало облаков. Осадков не ожидается. Северный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с в дневные часы порой будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани).
В светлое время суток воздух по региону прогреется до 15–20 градусов тепла (в столице РТ — до +17, +19 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на предстоящих выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.
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