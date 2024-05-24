После ночных заморозков в Татарстане ожидается до +20 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 24 мая, в Татарстане благодаря влиянию антициклона после холодной ночи с сильными заморозками прогнозируется сухой и прохладный день. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет мало облаков. Осадков не ожидается. Северный и северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с в дневные часы порой будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани).

В светлое время суток воздух по региону прогреется до 15–20 градусов тепла (в столице РТ — до +17, +19 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на предстоящих выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с называется умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, а от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.