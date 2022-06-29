После ночного хлопка газа в жилом доме в Челнах возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после инцидента с хлопком газа, который произошел этой ночью в жилом доме в Набережных Челнах.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что ночью в Набережных Челнах произошел хлопок газа в одном из жилых домов в поселке ГЭС. В результате случившегося пострадал только хозяин квартиры, в которой был хлопок, его увезли в больницу. Никаких разрушений конструкций дома не было.