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Ру Тат
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Происшествия
29 июня 2022  15:15
Павел Климчак

После ночного хлопка газа в жилом доме в Челнах возбудили уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» после инцидента с хлопком газа, который произошел этой ночью в жилом доме в Набережных Челнах.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что ночью в Набережных Челнах произошел хлопок газа в одном из жилых домов в поселке ГЭС. В результате случившегося пострадал только хозяин квартиры, в которой был хлопок, его увезли в больницу. Никаких разрушений конструкций дома не было.

#Уголовное дело #хлопок газа
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