Ночью в одном из жилых домов в Челнах произошел хлопок газа

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел в одном из жилых домов поселка ГЭС. Во втором часу ночи здесь произошел хлопок газа.

Эту информацию агентству подтвердили в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром Трансгаз Казань», добавив, что жилой дом находится на улице Джалиля.

Пострадавшего 36-летнего мужчину с ожогами доставили в больницу. По предварительным данным, он решил свести счёты с жизнью.

Газоснабжение уже восстановлено в доме, сети газопотребления не повреждены, добавили в «Газпром Трансгаз Казань».

По данным «Татар-информа», кроме хозяина квартиры, где произошел хлопок, никто не пострадал. Никаких разрушений конструкций дома также не было.