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Происшествия 9 января 2025 17:22

Жительница Татарстана попала в больницу после того, как ее покусали собаки

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В больницу поселка Васильево Зеленодольского района РТ поступила женщина, которую сильно покусали собаки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Сегодня в Васильевскую районную больницу поступила женщина с множественными укушенными ранами головы, правой руки и правой ноги», – рассказали в ведомстве. Информации о том, где именно произошло нападение, пока нет.

Пострадавшую женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под постоянным наблюдением специалистов.

Как уточнили в Минздраве РТ, состояние пострадавшей женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

#Здоровье #собаки #Зеленодольский район РТ
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