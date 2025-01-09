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Жительница Татарстана попала в больницу после того, как ее покусали собаки
В больницу поселка Васильево Зеленодольского района РТ поступила женщина, которую сильно покусали собаки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
«Сегодня в Васильевскую районную больницу поступила женщина с множественными укушенными ранами головы, правой руки и правой ноги», – рассказали в ведомстве. Информации о том, где именно произошло нападение, пока нет.
Пострадавшую женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под постоянным наблюдением специалистов.
Как уточнили в Минздраве РТ, состояние пострадавшей женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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