Жительница Татарстана попала в больницу после того, как ее покусали собаки

В больницу поселка Васильево Зеленодольского района РТ поступила женщина, которую сильно покусали собаки. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Сегодня в Васильевскую районную больницу поступила женщина с множественными укушенными ранами головы, правой руки и правой ноги», – рассказали в ведомстве. Информации о том, где именно произошло нападение, пока нет.

Пострадавшую женщину госпитализировали, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, она находится под постоянным наблюдением специалистов.

Как уточнили в Минздраве РТ, состояние пострадавшей женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.