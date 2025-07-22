После нападения на девочку-подростка и ее мать в Казани возбудили уголовное дело

По данным социальных сетей, в Казани семейная пара избила девочку-подростка, заступившуюся за брата.

Выяснилось, что в драке пострадали еще двое детей. Подросткам потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

«Татар-информ» рассказывал, что между двумя семьями возник конфликт, переросший в потасовку в одном из дворов на улице Зорге в Казани. Семейная пара накинулась на женщину и ее дочь. В результате мужчина ударил 17-летнюю девушку и нанес несколько ударов ее матери.

Выяснилось, что девочка-подросток пришла заступиться за брата, которого два мальчика обижали во дворе. Девочка попыталась поговорить с ребятами, но в ответ родители одного из мальчиков накинулись на нее, а после и на ее мать.