В Казани задержали супругов, которые избили девочку-подростка и ее мать во дворе дома

В социальных сетях появилось видео, на котором между двумя семьями возник конфликт, переросший в потасовку в одном из дворов на улице Зорге в Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, семейная пара накинулась на женщину и ее дочь. В результате мужчина ударил 17-летнюю девушку и нанес несколько ударов ее матери.

Выяснилось, что девочка-подросток пришла заступиться за брата, которого два мальчика обижали во дворе. Девочка попыталась поговорить с ребятами, но в ответ родители одного из мальчиков накинулись на нее, а после и на ее мать.

Всех участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результату которой будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

