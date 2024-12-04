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Происшествия 4 декабря 2024 11:13

После нападения мигрантов на местных жителей в Казани возбудили уголовное дело

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В Казани возбудили уголовное дело о нападении группы мигрантов на местных жителей. О расследовании дела доложат председателю СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Представители ведомства ссылаются на информацию, опубликованную в СМИ и социальных сетях, утверждая, что группа мигрантов напала на местных жителей Казани, избив их подручными средствами, после чего скрылась с места происшествия.

«Татар-информ» рассказывал, что в минувшее воскресенье на улице Ибрагимова в Казани произошла потасовка между несколькими молодыми людьми. В результате нападения был госпитализирован 49-летний мужчина.

По данному факту в следственном управлении по республике возбудили уголовное дело. Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

#Бастрыкин Александр #мигранты #нападение
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