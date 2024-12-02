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Происшествия 2 декабря 2024 09:13

Полицейские ищут избивших мужчину на Ибрагимова в Казани

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В соцсетях появились сообщения о том, что в минувшее воскресенье на улице Ибрагимова в Казани произошла потасовка между несколькими молодыми людьми. Отмечается также, что одного из участников драки увезли медики скорой помощи.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, в настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, нападавших молодых людей ищут. В свою очередь пострадавший 49-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

#потасовка #полиция
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