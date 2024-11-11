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По жалобам на мор рыбы на Лебяжьих озёрах экологи проведут проверку
В Казани пройдет проверка после жалоб жителей на мор рыбы в Лебяжьих озерах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Сегодня наши инспекторы выедут на место. Возьмут пробы воды, в том числе на кислород, проверят территорию. В Министерство экологии и природных ресурсов РТ жалобы от людей не поступали, мы увидели видео в соцсетях. Рыба должна быть отправлена на исследование», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в соцсетях появилось видео, авторы которого засняли мертвую рыбу на Лебяжьих озёрах.
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