По жалобам на мор рыбы на Лебяжьих озёрах экологи проведут проверку

В Казани пройдет проверка после жалоб жителей на мор рыбы в Лебяжьих озерах. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Сегодня наши инспекторы выедут на место. Возьмут пробы воды, в том числе на кислород, проверят территорию. В Министерство экологии и природных ресурсов РТ жалобы от людей не поступали, мы увидели видео в соцсетях. Рыба должна быть отправлена на исследование», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появилось видео, авторы которого засняли мертвую рыбу на Лебяжьих озёрах.