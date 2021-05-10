После крушения легкомоторного самолета у трассы в РТ возбуждено уголовное дело

Как сообщает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как было установлено следователями, самолет «Ермак» поднялся в небо накануне в 12.40, при этом разрешения на право полета с посадочной площадки «Пойма» не было.

В результате жесткой посадки погибли 56-летний житель Самарской области и пассажирка воздушного судна.

«Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», – пояснил Захаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне у села Калейкино Альметьевского района республики рухнул легкомоторный самолет. В результате крушения погибли пилот и пассажирка.