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Ру Тат
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10 мая 2021  13:30
Полина Шевчук

После крушения легкомоторного самолета у трассы в РТ возбуждено уголовное дело

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Как сообщает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как было установлено следователями, самолет «Ермак» поднялся в небо накануне в 12.40, при этом разрешения на право полета с посадочной площадки «Пойма» не было.

В результате жесткой посадки погибли 56-летний житель Самарской области и пассажирка воздушного судна.

«Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», – пояснил Захаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне у села Калейкино Альметьевского района республики рухнул легкомоторный самолет. В результате крушения погибли пилот и пассажирка.

крушение самолета рухнул самолет
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