У трассы в РТ рухнул легкомоторный самолет, есть погибшие

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сегодня в 12.54 поступило сообщение, что в Альметьевском районе республики в поле недалеко от трассы у села Калейкино совершил жесткую посадку легкомоторный самолет «Ермак».

В результате авиакатастрофы погибли два человека. Их личности устанавливаются.

«Чтобы предотвратить возникновения возгорания пожарные подали пенный ствол, а затем совместно со спасателями деблокировали тела погибших», – пояснили в пресс-службе МЧС РТ.

Причина происшествия выясняются.

На место происшествия выехал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

«Дело поднадзорно Камской транспортной прокуратуре. Сотрудники этого ведомства также выехали на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются», – пояснил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.