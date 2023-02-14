«Чтобы профессионалы росли на родной земле»: открылось обновленное здание «Буинск-информ»

Сегодня после капитального ремонта открылось здание «Буинск-информ» в Буинском районе Татарстана. Для журналистов была закуплена новая техника, обновлены кабинеты.

Этот филиал АО «Татмедиа» состоит из отдельных СМИ: отдела телевидения «Буа ТВ», радио и газеты, которая выходит на трех языках: русском, татарском и чувашском. Стоит отметить, что в республике таких вариантов практически не осталось.

Открытие обновленного здания состоялось при участии руководителя республиканского агентства «Татмедиа» Айдара Салимгараева и директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова. Событие также посетили уроженец Буинского района, директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики, в прошлом глава Буинского района Марат Зяббаров.

Для столичных гостей провели экскурсию по обновленной редакции. Глава Буинского района Ранис Камартдинов рассказал, что здание 50-х годов прошлого столетия требовало обновления, было в ненадлежащем состоянии.

Во время одной из встреч с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым руководитель района попросил поддержать «Буинск-информ» и выделить на ремонт денежные средства. Работы удалось провести в короткие сроки. На эти цели было направлено 21 млн рублей.

Все гости оценили изменения. Главному редактору Гакилю Камалетдинову от администрации района вручили сертификат на 100 тыс. рублей, а от руководства АО «Татамедиа» — ценные подарки.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что «Буинск-информ» — один из крупных филиалов «Татмедиа», который имеет большую аудиторию.

«Мы приехали с большими подарками — по поручению Айдара Саитгараевича (Салимгараева — прим. Т-и) вся мебель в этом здании стала подарком от нас», — отметил он.

В каждом отделе журналисты рассказали о своей работе на радио, в новостях, о подготовке выпусков для республиканских телеканалов, в газете — о проектах, например посвященных выдающимся землякам, фронтовикам.

Так, ведущая телеканала «Буа ТВ» Карина Петрова поделилась, как устроена подготовка и запись новостей, которые выходят дважды в неделю.

Для печатной версии готовится публикация о выпускнике буинской школы Вячеславе Зотове, который в 18 лет ушел на фронт, а в 19 лет совершил подвиг. Гостям показали оригинальные письма и телеграммы, которые он писал своим родным с фронта.

Ранис Камартдинов добавил, что Буинский район — промышленный сельскохозяйственный район, однако большое внимание здесь уделяется и социальной сфере.

«Мы стараемся поддерживать наших журналистов, субсидируем заработную плату, чтобы профессионалы росли на родной земле и чтобы столетняя редакция имела большие перспективы и возможность работать дальше», — сказал он, обратившись к собравшимся.

«Буинск-информ» — это не единственный филиал АО «Татмедиа», который получил такую колоссальную поддержку от властей РТ. Обновленные здания открылись в Апастовском, Актанышском, Сабинском районах, а в прошлом году было приведено в порядок здание в Кукморе.