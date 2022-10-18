«Тренд для всех СМИ Татарстана»: после ремонта открылось здание «Апастово-информ»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня после капитального ремонта открылось здание издания «Апастово-информ» в Апастоваком районе Татарстана. Для журналистов закуплена новая техника, обновлены кабинеты. Этот филиал АО «Татмедиа» состоит из двух отдельных СМИ: журнала «Йолдыз» и отдела телевидения «Апас хэбэрлэре».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я считаю, что это событие — не просто праздник для района, но и тренд для всех СМИ республики. Стоит отметить то внимание, которое уделяется созданию условий для работы журналистов. Теперь у журналистов будет другая жизнь и хорошее настроение. Вырастет статус профессии и средств массовой информации», — отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Руководитель республиканского агентства поблагодарил за поддержку проекта Президента Татарстана Рустама Минниханова и главу Апастовского района РТ Айрата Зиганшина, который стал одним из инициаторов проведения капитального ремонта в здании «Апастово-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам руководителя филиала Гузель Хилавиевой, здание изначально строилось для размещения редакции и типографии. Впервые оно открылось в 1973 году. С тех пор здесь не проводили капитального ремонта, а многое оборудование было сделано руками самих журналистов.

«В нашем здании никогда не было капитального ремонта. Конечно, мы не переставали работать и в таких условиях. У нас было холодно, стояла старая мебель. Но сейчас нам создали невероятные условия. Это для нас как сказка. На работу мы теперь ходим как на праздник», — подчеркнула руководитель «Апастово-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особое место выделено для рассказа об истории районных СМИ. Буквально напротив входа висит почетная доска с портретами всех главных редакторов, а также экземпляр первого выпуска издания, которое тогда выходило на латинице.

«Апастово-информ» — это не единственный филиал АО «Татмедиа», который получит такую поддержку. В ближайшее время планируют взяться за здания в Буинске и Актанышском районе, а в прошлом году было приведено в порядок здание в Кукморе. На это обратил внимание генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Здание „Апастово-информа“ было очень ветхим, поэтому на него обратили внимание в первую очередь. Здесь был проведен не только ремонт, но и закуплено новое оборудование. Район татароязычный. Издание здесь очень народное, у них хорошая подписка», — особо заметил Садыков.