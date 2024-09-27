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Происшествия 27 сентября 2024 08:26

После избиения школьницы в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

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После избиения школьницы в Нижнекамске следователи начали расследование по статье «Халатность». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, инцидент произошел 24 сентября в школе №31. По словам учителя, 10-летний мальчик и 9-летняя девочка не поделили пластилин. Дети начали ругаться, перепалка переросла в драку.

На произошедшее оперативно отреагировала оказавшаяся рядом учитель начальных классов. Фельдшер школы оказала детям первую помощь, а родителям учеников сразу же сообщили о случившемся по телефону. Как стало известно «Татар-информу», ни девочка, ни мальчик на учете в ПДН не состояли.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

#Уголовное дело
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