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Руководство школы в Нижнекамске, где школьник жестоко избил сверстницу, начало проверку
Сегодня в местных телеграм-каналах появилось шокирующее видео, как в Нижнекамске школьник жестоко избивал девочку. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города, инцидент произошел 24 сентября в школе №31. В свою очередь руководство школы организовало проверку.
Выяснилось, что на перемене дети не поделили игрушку, из-за чего возник словесный конфликт, который перерос в драку. На произошедшее оперативно отреагировала оказавшаяся рядом учитель начальных классов. Фельдшер школы оказала детям первую помощь, а родители обучающихся незамедлительно были проинформированы о случившемся по телефону.
«Проводится внутренняя проверка, данный случай будет рассмотрен на школьном Совете профилактики с приглашением родителей обучающихся и инспектора ПДН», – объяснили в пресс-службе администрации Нижнекамска.
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