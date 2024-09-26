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Происшествия 26 сентября 2024 11:29

Руководство школы в Нижнекамске, где школьник жестоко избил сверстницу, начало проверку

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Сегодня в местных телеграм-каналах появилось шокирующее видео, как в Нижнекамске школьник жестоко избивал девочку. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации города, инцидент произошел 24 сентября в школе №31. В свою очередь руководство школы организовало проверку.

Выяснилось, что на перемене дети не поделили игрушку, из-за чего возник словесный конфликт, который перерос в драку. На произошедшее оперативно отреагировала оказавшаяся рядом учитель начальных классов. Фельдшер школы оказала детям первую помощь, а родители обучающихся незамедлительно были проинформированы о случившемся по телефону.

«Проводится внутренняя проверка, данный случай будет рассмотрен на школьном Совете профилактики с приглашением родителей обучающихся и инспектора ПДН», – объяснили в пресс-службе администрации Нижнекамска.

#нижнекамск
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