После инцидента в школе №37 в Нижнекамске усилят безопасность и воспитательную работу

Фото: prav.tatarstan.ru

После инцидента в лицее №37 городские власти усиливают меры по безопасности и воспитательной работе с учениками. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в ходе отчетной сессии Совета района и города.

«Абсолютный приоритет – безопасность и психологическое благополучие детей! Инцидент в лицее №37 стал уроком для всех нас. Наша общая задача – не просто разобраться в случившемся, а выстроить целостную систему защиты как детей, так и педагогов», – подчеркнул глава города.

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин обратил внимание на тревожные события в системе образования. «Недавнее происшествие со школьником в 37-й школе Нижнекамска, подобные инциденты в школах других регионов – это не просто отдельные случаи, а серьезный повод пересмотреть эффективность нашей воспитательной работы», – отметил он.

Песошин подчеркнул необходимость тесного взаимодействия директоров школ, педагогов и родителей. «Наша задача – не просто контролировать, а быть рядом, слышать, стараться понять детей. Особое внимание следует уделить их активности в цифровом пространстве, где формируются новые риски и вызовы».

Кроме того, глава Правительства сообщил о мерах по повышению безопасности образовательных учреждений – усилении пропускного режима, контроле охранных компаний.

Беляев добавил, что в рамках комплексного подхода власти планируют представить муниципальную антибуллинговую программу, обеспечить 100% вовлеченность детей во внеурочную деятельность и наладить открытый диалог с родителями и межведомственное взаимодействие.

Глава города также отметил, что образование в Нижнекамске развивается с упором на современную, безопасную и эффективную образовательную среду. В этом году запланированы капитальные ремонты школ и детских садов, оснащение учебных корпусов современными лабораториями и модернизация учреждений совместно с промышленными предприятиями города.