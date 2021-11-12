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Происшествия
12 ноября 2021  21:17
Павел Климчак

Работник железной дороги погиб в столкновении «КАМАЗа» с грузовым поездом

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Инцидент произошел сегодня около 18.40 на улице Центральной в поселке Новониколаевский в Зеленодольском районе РТ. По предварительным данным, маневровый локомотив с грузовыми вагонами, в которых были цистерны с газом, двигался задним ходом по путям необщего пользования. На ж/д переезде состав столкнулся с «КАМАЗом».

 

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В результате случившегося погиб работник железной дороги – составитель поезда. Четыре вагона сошли с рельсов,  две цистерны опрокинулись. Также поврежден автомобиль, его водитель жив.

 

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство начало проверку соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Причины происшествия устанавливаются.

 

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

На место выехала следственно-оперативная группа Казанского ЛУ МВД России на транспорте и Татарский транспортный прокурор.

#камаз #локомотив #столкновение
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