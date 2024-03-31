После гибели ребенка в казанском бассейне возбудили уголовное дело

После того, как в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани утонул ребенок, возбудили уголовное дело. Об этом «Татар-информу» рассказали в СУ СКР по РТ.

В свою очередь официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев отметил, что расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, взято на контроль в прокуратуре.

Напомним, о гибели ребенка стало известно сегодня днем. По данным агентства, погибшему было 7 лет.