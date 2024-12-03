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Новости Татарстана и Казани
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После гибели ребенка в ДТП в Казани возбуждено уголовное дело
В Казани возбудили уголовное дело после ДТП, в котором водитель легковушки сбил 7-летнего мальчика. В результате полученных травм ребенок скончался в больнице.
«Татар-информ» рассказывал, что вчера вечером 23-летний водитель Haval сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу на красный. Когда ребенка увозила скорая, он был в сознании, спустя два часа он скончался в ДРКБ.
Напомним, что у водителя за последние два года зафиксировано 140 нарушений ПДД.
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