После гибели ребенка в ДТП в Казани возбуждено уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело после ДТП, в котором водитель легковушки сбил 7-летнего мальчика. В результате полученных травм ребенок скончался в больнице.

«Татар-информ» рассказывал, что вчера вечером 23-летний водитель Haval сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу на красный. Когда ребенка увозила скорая, он был в сознании, спустя два часа он скончался в ДРКБ.

Напомним, что у водителя за последние два года зафиксировано 140 нарушений ПДД.