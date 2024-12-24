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После гибели рабочих на пожаре в Татарстане возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после гибели шестерых рабочих на пожаре в Елабужском районе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и об организации незаконной миграции.
Следователи установили, что пожар произошел в деревянном бараке, в котором в тот момент находились 39 граждан Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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