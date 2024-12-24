После гибели рабочих на пожаре в Татарстане возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели шестерых рабочих на пожаре в Елабужском районе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Уголовное дело возбуждено по статьям о халатности, причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и об организации незаконной миграции.

Следователи установили, что пожар произошел в деревянном бараке, в котором в тот момент находились 39 граждан Узбекистана. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.