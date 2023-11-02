news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 2 ноября 2023 18:18

После гибели рабочего в Татарстане возбудили уголовное дело

Скопировать ссылку

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели одного из рабочих, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование взято на контроль в прокуратуре», – указали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла сегодня днем.

По предварительным данным, во время укладки канализационной трубы на улице Спортивной в Иннополисе двоих рабочих засыпало грунтом. Один из них погиб на месте, второго удалось спасти.

#Уголовное дело #погиб рабочий
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100