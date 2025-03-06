После гибели рабочего в Челнах возбудили уголовное дело

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после гибели рабочего, демонтировавшего трубы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«По факту гибели рабочего в Набережных Челнах возбуждено дело по статье „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла вчера днем. В одной из организаций в Набережных Челнах при проведении демонтажа труб произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало его веса. В результате мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил серьезные травмы и скончался.