news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 марта 2025 18:58

После гибели рабочего в Челнах возбудили уголовное дело

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело после гибели рабочего, демонтировавшего трубы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

«По факту гибели рабочего в Набережных Челнах возбуждено дело по статье „Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла вчера днем. В одной из организаций в Набережных Челнах при проведении демонтажа труб произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало его веса. В результате мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил серьезные травмы и скончался.

#Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

5 марта 2025
«Многодетные мамы – наши героини»: какую поддержку получают семьи с детьми в Татарстане

«Многодетные мамы – наши героини»: какую поддержку получают семьи с детьми в Татарстане

5 марта 2025