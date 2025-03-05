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Происшествия 5 марта 2025 16:24

В Набережных Челнах рабочий погиб, упав из окна, во время демонтажа труб

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Сегодня в одной из организаций в Набережных Челнах при проведении демонтажа труб произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало его веса.

В результате мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил серьезные травмы и скончался.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Олег Ульянченко.

Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура города.

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