В Набережных Челнах рабочий погиб, упав из окна, во время демонтажа труб

Сегодня в одной из организаций в Набережных Челнах при проведении демонтажа труб произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало его веса.

В результате мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил серьезные травмы и скончался.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Олег Ульянченко.

Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура города.