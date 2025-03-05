В Набережных Челнах рабочий погиб, упав из окна, во время демонтажа труб
Сегодня в одной из организаций в Набережных Челнах при проведении демонтажа труб произошел выброс воды, из-за чего рабочий оперся на окно, которое не выдержало его веса.
В результате мужчина упал с высоты 5-6 метров и получил серьезные травмы и скончался.
На место происшествия выехал заместитель прокурора города Олег Ульянченко.
Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура города.