После гибели рабочего при строительстве метро в Казани возбудили уголовное дело

После гибели рабочего в Казани следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, трагедия произошла накануне. При проведении монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон» на мужчину упала бетонная плита. 26-летний рабочий скончался от полученных травм.

Проверка показала, что сотрудниками АО «Казметрострой» не соблюдались нормы по охране труда. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.