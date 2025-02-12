news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 февраля 2025 12:48

После гибели рабочего при строительстве метро в Казани возбудили уголовное дело

После гибели рабочего при строительстве метро в Казани возбудили уголовное дело

После гибели рабочего в Казани следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, трагедия произошла накануне. При проведении монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон» на мужчину упала бетонная плита. 26-летний рабочий скончался от полученных травм.

Проверка показала, что сотрудниками АО «Казметрострой» не соблюдались нормы по охране труда. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

#Уголовное дело #погиб рабочий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

В МВД россиянам рассказали, как защитить телефон от взлома

11 февраля 2025
Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

Ставка на экспорт: как районы нарастили выручку на ресурсах Геллера до 230 млрд рублей

11 февраля 2025