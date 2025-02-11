В Казани рабочего насмерть придавило бетонной стеной на стройке

Сегодня на улице Фучика в Казани произошел несчастный случай. На 26-летнего сотрудника АО «Казметрострой» обрушилась бетонная стена. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура РТ

Прокуратура Казани начала проверку соблюдения норм охраны труда на объекте. Представители надзорных органов уже прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.