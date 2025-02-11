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Происшествия 11 февраля 2025 17:12

В Казани рабочего насмерть придавило бетонной стеной на стройке

Сегодня на улице Фучика в Казани произошел несчастный случай. На 26-летнего сотрудника АО «Казметрострой» обрушилась бетонная стена. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура РТ

Прокуратура Казани начала проверку соблюдения норм охраны труда на объекте. Представители надзорных органов уже прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Фото: Прокуратура РТ

#погиб рабочий #Прокуратура
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