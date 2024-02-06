После гибели рабочего при обрушении кровли в здании в Казани возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту обрушения кровли пункта приема металла в Казани, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня на предприятии на Тэцевской улице обрушилась кровля, в результате чего погиб рабочий. По предварительным данным, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.

В настоящее время проводится осмотр места обрушения, выясняются все обстоятельства произошедшего.