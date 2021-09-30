После гибели краснокнижного орла в РТ прокуратура потребовала оборудовать ЛЭП защитой

Татарская природоохранная прокуратура провела проверку после гибели птенца краснокнижного солнечного орла в Альметьевском районе РТ. Было установлено, что птица погибла, получив удар током на высоковольтных линиях электропередачи.

Фото: прокуратура РТ

Как выяснилось, на большинстве ЛЭП отсутствуют птицезащитные устройства. В связи с этим надзорное ведомство потребовало у гендиректора эксплуатирующей организации оборудовать ЛЭП защитой для птиц, а также возместить причиненный животному миру ущерб более четверти миллиона рублей.

Фото: прокуратура РТ

Кроме того, было возбуждено административное дело по статье «Уничтожение редких видов животных». После вмешательства прокуратуры организация вместе с орнитологами разработала план по оборудованию ЛЭП защитой. Надзорное ведомство проконтролирует ход работ.