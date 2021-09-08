Под Альметьевском при контакте с ЛЭП погибла птица из краснокнижного перечня

В Альметьевском районе Татарстана рядом с опорой ЛЭП был найден труп птенца орла-могильника (солнечного орла) по кличке Айдар, за появлением на свет которого и становлением на крыло с помощью онлайн-видеокамер с весны этого года наблюдали орнитолог Ринур Бекмухаметов и его подписчики.

Молодая птица относилась к виду, считающемуся исчезающим на всей территории России — он занесен в Красную книгу страны. Именно поэтому ученый — сотрудник Национального парка «Нижняя Кама» стал инициатором проекта «Сохранение популяций орлов, обитающих на территориях, на которых осуществляет свою деятельность ПАО „Татнефть”» и в режиме видеонаблюдения изучал жизнь орлов-могильников, популяризируя проблему сохранения этого вида. Проект, по его задумке, должен продолжаться с 2021 до 2025 года.

«Всем наблюдателям этого гнезда и мне лично очень тяжело принять этот факт. Напомню, что в прошлом году в этом семействе тоже погиб слеток после вылета из гнезда, и тоже на ЛЭП нефтяников. Опасные для птиц ЛЭП 10 кВ, принадлежащие главным образом „Татнефти”, расположены вблизи гнездового участка. Ежегодно мы получаем сведения о гибели орлов и других птиц на ЛЭП. В зоне действия „Татнефти” расположено более 100 гнезд орлов, и вблизи них всегда есть птицеопасные ЛЭП. „Татнефти” пора кардинально решать проблему гибели птиц», — прокомментировал Ринур Бекмухаметов видео с места гибели слетка.

Ученый является координатором программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, руководителем проектов по проблеме «Птицы и ЛЭП» и изучению и охране орлана-белохвоста и солнечного орла в Татарстане, участником проектов по мониторингу балобана, изучению орлов и программы «Птицы и ЛЭП» в республиках Хакасия, Тыва и Алтай.

Онлайн-трансляция жизни взрослой пары орлов-могильников Алтын и Алтынай началась 30 марта. Любой желающий мог наблюдать, как самка сносит яйца и высиживает их, а самец помогает ей, обеспечивая пищей и сменяя на время недолгих отлучек из гнезда. Первое яйцо было снесено 13 апреля, второе — 16 апреля, птенцы вылупились 24 и 26 мая. В июле птенцов окольцевали в прямом эфире, а затем выбрали им народным голосованием условные клички. Было предложено 15 мужских и 17 женских имен, в итоге остановились на вариантах Айдар и Айгуль.

При этом оборудование для видеонаблюдения за гнездом орлов-могильников было приобретено на средства гранта благотворительного фонда «Татнефть», который является партнером проекта. Крупные и редкие виды хищных птиц, разъясняется на сайте Национального парка «Нижняя Кама», — это своеобразные виды-зонтики. Охраняя их, люди защищают и других представителей фауны, обитающих по соседству.

В Татарстане насчитывается всего около 200 гнездовых местообитаний орлов-могильников, причем основная их часть находится в юго-восточных нефтяных районах республики. В то же время из-за сокращения пастбищ исчезают и переселяются на новые территории мелкие виды, которыми питаются эти краснокнижные птицы. Как следствие — свои гнезда орлы всё чаще обустраивают около населенных пунктов, на опорах ЛЭП.

Решить проблему гибели птиц из перечня Красной книги России можно, установив птицезащитные устройства на воздушных линиях электропередачи. Но пока, констатируется на сайте национального заповедника, темпы такой экомодернизации недостаточны для сохранения численности вида. Сам орнитолог сейчас находится в командировке и поэтому не смог лично выехать на место гибели птенца орла-могильника.

Территория, где расположено гнездо орлов и погиб птенец, не входит в границы Национального парка «Нижняя Кама», подчеркнули в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» в администрации заповедника.