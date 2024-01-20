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РЖД запретит проводникам высаживать животных из поезда после истории с котом Твиксом
Проводникам в поездах дальнего следования запретят высаживать из вагонов животных. Соответствующие изменения в правила в РЖД решили внести после трагической истории с котом по кличке Твикс: проводница выбросила его из поезда на станции в Кирове, в результате питомца обнаружили волонтеры, но уже мертвым.
«В компании было проведено служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию», – сказано в сообщении в телеграм-канале холдинга.
Для того, чтобы подобные истории не повторялись в дальнейшем, в компании было решено внести изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Отмечается, что проводникам нельзя будет высаживать животных, а лишь передавать обнаруженного питомца работникам на станциях с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.
«В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь», – отметили в РЖД.
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