После гибели казанца в жидком битуме завели уголовное дело, прокуратура начала проверку

После того, как житель Казани на улице Клары Цеткин упал под люк в жидкий битум и погиб, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным следствия, мужчина с помощью «болгарки» хотел срезать на прилегающей территории металлические конструкции, однако потерял равновесие и упал в вкопанную цистерну с отработанным мазутом, которая не была прикрыта должным образом.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также собственник емкости с нефтепродуктами. Расследование продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Кировского района Казани начало проверку после случившегося. Прокуратура оценит работу организации, на территории которой произошел инцидент. Расследование дела взято на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что мужчина скончался, провалившись в Казани в колодец с жидким битумом. Прибывшие на место спасатели смогли достать пострадавшего из-под люка, однако после многочисленных попыток реанимации медики констатировали смерть.