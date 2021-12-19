Мужчина скончался, провалившись в Казани в колодец с жидким битумом

Сообщение о том, что мужчина провалился под люк на улице Клары Цеткин, поступило в 16.14 но единому номеру вызова спецслужб 112. После падения мужчина начал кричать и просить о помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели смогли достать мужчину с помощью верёвки и лестницы-палки. Выяснилось, что он провалился в люк подземного битумного резервуара на пятиметровую высоту, на дне которого был жидкий битум глубиной в два метра.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Медики скорой помощи оказали мужчине первую помощь, однако после многочисленных попыток реанимации он скончался. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.