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Ру Тат
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Происшествия
19 декабря 2021  19:47
Павел Климчак

Мужчина скончался, провалившись в Казани в колодец с жидким битумом

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Сообщение о том, что мужчина провалился под люк на улице Клары Цеткин, поступило в 16.14 но единому номеру вызова спецслужб 112. После падения мужчина начал кричать и просить о помощи.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели смогли достать мужчину с помощью верёвки и лестницы-палки. Выяснилось, что он провалился в люк подземного битумного резервуара на пятиметровую высоту, на дне которого был жидкий битум глубиной в два метра.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Медики скорой помощи оказали мужчине первую помощь, однако после многочисленных попыток реанимации он скончался. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#упал в люк
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