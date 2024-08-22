Минздрав РТ предостерег от медуслуг из соцсетей после трагедии с казанцем и капельницей

В Министерстве здравоохранения РТ призвали обращаться за медицинской помощью только к квалифицированным специалистам. Таким заявлением пресс-служба ведомства поделилась с «Татар-информом» после сообщений о мужчине, который скончался после медицинской процедуры у косметолога.

Напомним, житель Казани скончался после медицинской процедуры, оказанной ему знакомым косметологом. В социальных сетях сообщалось, что мужчине ставили капельницу от похмелья. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

«Если вам нужно вызвать врача на дом, пожалуйста, позвоните в вашу поликлинику. Все медицинские манипуляции должны выполняться в лицензированных медицинских организациях. Важно наличие соответствующего оборудования, а главное – врачей, обладающих необходимыми знаниями и навыками», – подчеркнули в Минздраве республики.

В ведомстве призвали критически относиться к рекламе медицинских услуг в соцсетях и мессенджерах и доверять только медучреждениям, которые имеют лицензии на оказание медицинских услуг.