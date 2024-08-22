Бастрыкину доложат о деле жителя Казани, который умер после процедуры у косметолога

Глава СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело жителя Казани, который скончался после медицинской процедуры у косметолога. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что мужчина скончался после медицинской процедуры, оказанной ему знакомым косметологом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».