После гибели двух человек на пожаре в Чистополе возбудили уголовное дело

Прокуратура РТ

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее двухлетней дочери на пожаре в Чистополе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня в многоквартирном доме на улице Энгельса произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир, огонь распространился на 40 квадратных метров. В результате пожара погибли 37-летняя женщина и двухлетняя девочка.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия также выехал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.