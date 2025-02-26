news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 февраля 2025 18:05

На пожаре в многоэтажке в Чистополе погибли женщина и двухлетний ребенок

На пожаре в многоэтажке в Чистополе погибли женщина и двухлетний ребенок

Сегодня в многоэтажке на улице Энгельса в Чистополе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир, огонь распространился на сорок квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные спасли юную девушку восемнадцати лет и трехлетнего малыша. К сожалению, в результате пожара погибли 37-летняя женщина и двухлетняя девочка.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причину трагедии установят дознаватели госпожнадзора. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

#Чистополь #пожар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

Редкоземельная дружба: что заявили Путин и Трамп в пользу сближения США и России

25 февраля 2025
Тренды на рынке труда: продолжится ли гонка зарплат и почему началась волна сокращений

Тренды на рынке труда: продолжится ли гонка зарплат и почему началась волна сокращений

25 февраля 2025