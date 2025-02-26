На пожаре в многоэтажке в Чистополе погибли женщина и двухлетний ребенок

Сегодня в многоэтажке на улице Энгельса в Чистополе произошел пожар. Очаг возгорания находился в одной из квартир, огонь распространился на сорок квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные спасли юную девушку восемнадцати лет и трехлетнего малыша. К сожалению, в результате пожара погибли 37-летняя женщина и двухлетняя девочка.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причину трагедии установят дознаватели госпожнадзора. Сейчас на месте происшествия работают следователи.