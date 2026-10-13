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Происшествия 13 октября 2026 11:57

После гибели девочки в РТ в пожаре из-за вспыхнувшего роутера возбудили дело

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Уголовное дело возбуждено по факту гибели 14-летней девочки в результате пожара в Балтасинском районе. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Напомним, трагедия произошла в селе Старая Салаусь накануне ночью. Горел одноэтажный частный дом. По предварительной версии, пожар произошел из-за вспыхнувшего Wi-Fi роутера в одной из спальных комнат. Хозяин дома, его жена и 17-летняя дочь смогли выбраться из горящего дома, а 14-летнюю девочку вынесли пожарные. Ее доставили в больницу, медики констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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