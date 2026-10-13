14-летняя жительница РТ погибла на пожаре, вспыхнувшем из-за Wi-Fi роутера

Трагедия произошла в Балтасинском районе Татарстана. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, накануне ночью в селе Старая Салаусь произошел пожар – горел одноэтажный частный дом.

В доме проживала семья. Мужчина, его жена и их старшая дочь смогли выбраться, однако в горящем доме осталась 14-летняя девочка. Пожарные вынесли ее, проникнув в жилище. Девочку госпитализировали, но уже в больнице медики констатировали ее смерть.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. Предварительная причина происшествия – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (предварительно, Wi‑Fi роутер). В МЧС отмечают, что в доме не были установлены автономные пожарные извещатели.