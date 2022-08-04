После гибели детей на пожаре в Челнах возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прокуратура также начала проверку после случившегося. На место происшествия выехала и.о. прокурора Челнов Антонина Маркова. Об этом рассказала помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Ранее «Татар-информ» сообщало о том, что два ребенка погибли на пожаре в челнинской пятиэтажке. По предварительной информации, их отец был на работе, а мать выходила в магазин.