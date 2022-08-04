Два ребенка погибли на пожаре в челнинской пятиэтажке

Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Шамиля Усманова в Челнах поступило в 18.40 по номеру вызова пожарной охраны 101. Горел балкон одной из квартир на третьем этаже дома.

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На место быстро прибыли пожарные. Во время тушения огня в квартире обнаружили тела двоих детей: предварительно, четырех и шести лет. Их личности, как и причина пожара, устанавливаются. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной информации, отец детей был на работе, а мать выходила в магазин.