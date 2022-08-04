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Ру Тат
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Происшествия
4 августа 2022  19:42
Павел Климчак

Два ребенка погибли на пожаре в челнинской пятиэтажке

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Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Шамиля Усманова в Челнах поступило в 18.40 по номеру вызова пожарной охраны 101. Горел балкон одной из квартир на третьем этаже дома.

 

Фото: соцсети

На место быстро прибыли пожарные. Во время тушения огня в квартире обнаружили тела двоих детей: предварительно, четырех и шести лет. Их личности, как и причина пожара, устанавливаются. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

По предварительной информации, отец детей был на работе, а мать выходила в магазин.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

#пожар #погибли дети #Набережные Челны
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