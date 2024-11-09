После ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легковушки в Татарстане, возбудили дело

После ДТП в Рыбно-Слободском районе РТ, в котором погибли водитель и пассажир легковушки, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух людей.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.

«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло около восьми вечера на 905-м километре трассы М7. Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком «МАЗ». От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии.

Трое пассажиров с травмами госпитализированы. Водитель автоцистерны серьезно не пострадал.