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После ДТП, в котором погибли водитель и пассажир легковушки в Татарстане, возбудили дело
После ДТП в Рыбно-Слободском районе РТ, в котором погибли водитель и пассажир легковушки, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух людей.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.
«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло около восьми вечера на 905-м километре трассы М7. Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком «МАЗ». От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии.
Трое пассажиров с травмами госпитализированы. Водитель автоцистерны серьезно не пострадал.
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