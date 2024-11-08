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Два человека погибли в столкновении легковушки с грузовиком на трассе М7 в Татарстане
Два человека погибли на трассе М7 в Рыбно-Слободском районе Татарстане. Об этом сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев.
ДТП произошло около восьми вечера на 905-м километре трассы М7. Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком «МАЗ». От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте аварии.
Трое пассажиров с травмами госпитализированы. Водитель автоцистерны серьезно не пострадал.
На место происшествия выехал районный прокурор Максим Жолобов. Организована процессуальная проверка, ее проконтролирует прокуратура.
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