news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июня 2023 08:37

Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 90 человек

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина», – указано в сообщении.

Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42. Об этом сообщили в Минздраве региона.

#Массовое отравление
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное