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Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 90 человек
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Число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина», – указано в сообщении.
Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42. Об этом сообщили в Минздраве региона.
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