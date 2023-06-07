Число отравившихся суррогатным алкоголем в России выросло до 90 человек

Число отравившихся суррогатным сидром в России увеличилось до 90, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 90 человек, в том числе 4 несовершеннолетних и одна беременная женщина», – указано в сообщении.

Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 42. Об этом сообщили в Минздраве региона.