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Происшествия 22 июля 2023 20:06

После ЧП в Красногвардейском районе Крыма восстановили железнодорожное движение

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Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, сегодня четыре поезда были остановлены из-за взрыва на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма.

#Крым #железнодорожный транспорт
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