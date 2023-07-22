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После ЧП в Красногвардейском районе Крыма восстановили железнодорожное движение
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Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Напомним, сегодня четыре поезда были остановлены из-за взрыва на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма.
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