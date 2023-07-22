После ЧП в Красногвардейском районе Крыма восстановили железнодорожное движение

Возобновлено железнодорожное сообщение в Красногвардейском районе, ограниченное сегодня в целях безопасности, сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, сегодня четыре поезда были остановлены из-за взрыва на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма.