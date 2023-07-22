Четыре поезда остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов

Четыре поезда остановлены из-за происшествия на складе с боеприпасами в Красногвардейском районе Крыма, сообщает железнодорожный перевозчик в своем телеграм-канале.

«Остановлены несколько поездов "Таврия", следующих в Крым и из Крыма. Пассажиры нескольких поездов будут доставлены автобусами до своих станций», – указано в сообщении.

Так, остановлены поезда №177 Москва — Симферополь, отправлением 20.07 (около станции Ефремовская, задержка полтора часа), поезд №28 Москва — Симферополь, отправлением 21.07 (около станции Урожайная, задержка более часа), поезд №179 СПб — Евпатория, отправлением 20.07 (около станции Джанкой, задержка более часа), а также поезд №160 Симферополь — Москва, отправлением 22.07 (около станции Пролетная, задержка более часа).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за удара беспилотника в Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов.