Происшествия 5 февраля 2026 19:11

После частичного обрушения крыши детсада в Дрожжановском районе возбудили дело

После частичного обрушения крыши детского сада в Дрожжановском районе возбудили уголовное дело. О результатах расследования доложат председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 2 февраля. По предварительной версии, крыша могла обрушиться из-за плохой очистки от снега.

Часть кровли обрушилась в детском саду №1 «Солнышко» в селе Старое Дрожжаное. Пострадавших нет, сообщил глава района Марат Гафаров.

Известно, что капитальный ремонт крыши проводился в 2011 году. В 2024 году в детском саду выполнялись внутренние работы и благоустройство территории.

На время проверки и восстановления детский сад закрыли, детей временно перевели в другие дошкольные учреждения района.

#дрожжановский район рт #Уголовное дело
