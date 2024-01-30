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Происшествия 30 января 2024 14:21

После аварии с автобусом в РТ, в которой пострадали 10 человек, возбуждено уголовное дело

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По факту ДТП с участием вахтового автобуса в Татарстане возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, сегодня утром на трассе Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял у обочины.

В результате аварии пострадали 10 человек.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения правил дорожного движения», – сообщил Шептицкий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#дтп с автобусом
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