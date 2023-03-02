После атаки в Брянской области Пентагон заявил о непричастности к ударам по России

США не предоставляют Украине разведданные для нанесения ударов по территории России, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Американские власти настроены только на то, чтобы предоставлять Киеву вооружение для ведения боевых действий на территории Украины, заверил он в связи с вылазками украинских диверсантов в России.

«Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», – приводит РИА Новости слова Райдера.

Вашингтон не стремится к вооруженному конфликту с Москвой, а министр обороны США открыт для потенциальных контактов с российским коллегой, добавил он. «США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны», – подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал лидеров западных стран пособниками террористов.